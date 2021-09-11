Леклер не верит, что сможет финишировать выше 5-го места на «Гран-при Италии»
20:48
Пилот «Феррари» Шарль Леклер скептически относится к своим шансам в завтрашней гонке «Формулы-1» в рамках этапа в Италии.
«Сегодня я чувствовал себя не очень хорошо, поэтому рад, что смог неплохо выступить в спринт-квалификации. Будет трудно финишировать завтра выше пятого места, но я сделаю все, что в моих силах», — написал у себя в Twitter Леклер.
I've not felt great today so happy to do well in the sprint. Moving higher than P5 in the race will be tough but I'll do everything I can. pic.twitter.com/BQNe4jh8MV— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) September 11, 2021
Гонка в Италии состоится завтра, 12 сентября, начало — в 16.00 (мск). Леклер стартует с 6-го места, на котором финишировал по итогам спринт-квалификации.
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