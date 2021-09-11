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Леклер не верит, что сможет финишировать выше 5-го места на «Гран-при Италии»

20:48
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер скептически относится к своим шансам в завтрашней гонке «Формулы-1» в рамках этапа в Италии.

«Сегодня я чувствовал себя не очень хорошо, поэтому рад, что смог неплохо выступить в спринт-квалификации. Будет трудно финишировать завтра выше пятого места, но я сделаю все, что в моих силах», — написал у себя в Twitter Леклер.

Гонка в Италии состоится завтра, 12 сентября, начало — в 16.00 (мск). Леклер стартует с 6-го места, на котором финишировал по итогам спринт-квалификации.

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Иван Торопцев все материалы автора

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