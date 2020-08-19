Все 10 команд «Формулы-1» подписали Договор Согласия
11:57
Все 10 команд «Формулы-1» подписали Договор Согласия, сообщает пресс-служба гоночной серии. Таким образом, все команды, участвующие в «Королевских гонках» сейчас, взяли на себя обязательства продолжать выступления до 2025 года.
Первыми о подписании договора сообщили «Феррари», «Уильямс» и «Макларен», в среду были улажены формальности с остальными семью командами «Формулы-1».
BREAKING: All 10 teams have committed their futures in F1 until 2025 after agreeing terms on a new Concorde Agreement#F1 pic.twitter.com/NNDyVzBWtE— Formula 1 (@F1) August 19, 2020
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