Все 10 команд «Формулы-1» подписали Договор Согласия, сообщает пресс-служба гоночной серии. Таким образом, все команды, участвующие в «Королевских гонках» сейчас, взяли на себя обязательства продолжать выступления до 2025 года.

Первыми о подписании договора сообщили «Феррари», «Уильямс» и «Макларен», в среду были улажены формальности с остальными семью командами «Формулы-1».