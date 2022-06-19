Вольфф раскритиковал руководителей команд, которые выступил против директивы ФИА по борьбе с галопированием

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф раскритиковал руководителей команд, которые выступили против директивы ФИА по борьбе с галопированием.

Эти меры были приняты в связи с тем, что некоторые пилоты сообщили о сильных болях в спине. В частности, «Мерседес» подтолкнул ФИА к поиску решения, так как Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл страдали от болей после «Гран-при Азербайджана».

«В «Формуле-1» каждый пытается сохранить конкурентное преимущество или заполучить его, но эта ситуация явно зашла слишком далеко. Все пилоты, по крайней мере, по одному в каждой команде, признавались, что после Баку они испытывали боли, и им было трудно удерживать машины на трассе. Считаю лицемерием со стороны руководителей команд пытаться путем манипуляций сохранить конкурентное преимущество и играть в политические игры, в то время как ФИА пытается найти быстрое решение. Все машины, не только «Мерседеса», так или иначе пострадали в Баку и продолжают сталкиваться с проблемами.

Это приведет к последствиям в долгосрочной перспективе, которые мы пока даже не можем оценить, но в любом случае это риск для безопасности. Поэтому манипулировать в кулуарах или подговаривать пилотов смотрится жалко», — приводиь слова Вольфа GPFans.

В директиве, опубликованной 16 июня на сайте ФИА, перечислены меры, которые организация собирается предпринять для решения проблемы с галопированием болида — эффекта, из-за которого гонщики оказываются под чрезмерными физическими нагрузками.