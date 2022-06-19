Феттель: «Результат квалификации ставит нас в тупик»

Пилот «Астон Мартин» прокомментировал результаты квалификации «Гран-при Канады». Он стал 17-м. Втретьей практике гонщик показал 3-е время.

«Не знаю, куда пропала наша скорость. Мы ничего не меняли между третьей свободной практикой и квалификацией, но были слишком медленными и не понимаем причины. Очень жаль, потому что в таких условиях мы могли бы выступить очень хорошо. Учитывая, как машина вела себя, время прохождения круга нами не удивило.

Машиной было очень трудно управлять, она скользила. Нам нужно изучить данные, потому что что-то явно не сработало. Тем не менее я с оптимизмом смотрю на предстоящую гонку. Результат квалификации ставит нас в тупик, но мы показали хорошую скорость во время пятничной тренировки и можем вернуться к ней», — приводит слова Феттеля пресс-служба команды.

Гонка состоится 19 июня и начнется в 21:00 по московскому времени.