Марко впечатлен победой Ферстаппена в квалификации «Гран-при Канады»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко подвел итоги квалификации «Гран-при Канады».

«Это была демонстрация силы. В некоторых моментах Макс был на секунду быстрее всех остальных. Вне всяких сомнений, это очень впечатляющее выступление. Я давно не видел ничего подобного!

Что касается старта, то Алонсо честный противник, так что я не особенно обеспокоен тем, что в первом повороте или на первых кругах что-то может случиться. Нам нужно будет подстраивать свой темп к происходящему в гонке, уделять внимание работе с шинами и тормозами. С учетом темпа, который мы продемонстрировали в пятницу, мы подходим к старту гонке со сравнительной уверенностью в своих силах", — приводит слова Марко racingnews365.

Макс Ферстаппен завоевал поул. Со второго места в гонке будет стартовать Фернандо Алонсо («Альпин»).

Гонка состоится 19 июня и начнется в 21:00 по московскому времени.