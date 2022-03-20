В «Феррари» считают, что обладают сильнейшим составом пилотов в «Формуле-1»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился впечатлениями от квалификации «Гран-при Бахрейна».

«Сайнс отлично провел квалификацию, он хорошо выглядел с первого круга. Он был на поуле после первой попытки в третьем сегменте, но во время последнего круга допустил несколько ошибок и не смог улучшить время. Впрочем, Карлос умеет учиться и проявлять себя тогда, когда это нужно.

В то же время, Леклер продемонстрировал очень зрелый пилотаж. Мы продолжаем говорить, что у нас лучший состав пилотов в «Формуле-1». Шарль понимал, что ему нужно собрать быстрый круг, оптимально проехав каждый поворот. На последнем круге он выложился максимально, и в итоге все получилось. Соперники из «Ред Булла» оказались на втором и четвертом месте, они очень сильны и будут сильны в гонке. Мы довольны увиденным в квалификации, но впереди новый день с новыми трудностями», — приводит PlanetF1 слова Бинотто.

По итогам квалификации Шарль Леклер занял первое место, а Карлос Сайнс занял третью строчку. Гонка состоится сегодня, 20 марта, начало — в 18.00 (мск).