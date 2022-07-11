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Сегодня, 10:50

Вольфф: «Нам не хватает скорости на прямых. Мы слишком медленные»

Вольфф подвел итоги «Гран-при Австрии»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги «Гран-при Австрии».

«Можно сказать, что нам немного не хватает пары вещей в тех или иных областях. Думаю, за последние месяцы мы вполовину сократили отставание от лидеров. Мы лучше понимаем нашу машину, но тем не менее мы все равно оказались лишь третьими.

Тем не менее, если говорить о позитивных моментах в сегодняшней гонке, то если бы мы — а это было не так, — стартовали в первой шестерке, то могли бы удержаться за Максом Ферстаппеном и на финише не оказались бы так далеко.

Нам не хватает скорости на прямых. Мы слишком медленные — может, «слишком» это и преувеличение, — но мы и правда медленные. И с болидом Джорджа Расселла все было еще хуже. Потому что единственным запасным задним антикрылом была «амбарная дверь» — которое нам и пришлось установить на его болид», — приводит слова Вольффа Planet F1.

По итогам гонки пилоты команды Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл финишировали на третьей и четвертой позициях соответственно.

В гонке победил пилот «Феррари" Шарль Леклер. Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим финишировал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Источник: https://www.planetf1.com/news/toto-wolff-mercedes-only-halved-the-gap-to-red-bull-ferrari/
Формула-1
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