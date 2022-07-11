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Сегодня, 15:16

Бинотто высказался о проблемах с надежностью болида «Феррари»

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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о проблемах с надежностью болида команды.

«По звуку было похоже на то, что произошло в Баку. Мы упорно работаем над решением. Надежность — повод для беспокойства в ближайших гонках, но я уверен, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе команда сможет это решить. У нас эффективный двигатель, и, надеюсь, мы сделаем его надежным.

Улучшения потребуют времени. Нужно спроектировать детали, изготовить их и проверить. Нескольких недель будет недостаточно. В краткосрочной перспективе мы постараемся контролировать километраж компонентов", — приводит слова Бинотто Corriere della Sera.

На «Гран-при Австрии» из-за возгорания двигателя с трассы сошел Карлос Сайнс. По ходу сезона команда неоднократно сталкивалась с проблемами у болидов.

Источник: https://www.corriere.it/
Формула-1
Феррари
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