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Сегодня, 21:53

Хорнер поздравил «Феррари» с победой на «Гран-при Австрии»

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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал результаты гонки «Гран-при Австрии».

Макс Ферстаппен занял второе место. А Серхио Перес не смог завершить гонку. Победил Шарль Леклер из «Феррари».

«Сегодня мы заработали очень важные очки, и я поздравляю «Феррари», на протяжении большей части гонки их машина была быстрее. В конце заезда Макс начал сокращать отставание, но начиная с середины первого отрезка наш износ шин был выше, чем у соперников, и с этим было трудно бороться.

«Феррари», как кажется, просто бережнее работает с шинами, а также у них было преимущество по скорости, что, очевидно, также дало им преимущество и по стратегии. И конечно мы были очень расстроены тем, что потеряли Чеко.

«Феррари» тоже не повезло со сходом Карлоса, хотя в конце заезда мы были немного быстрее, мы забрали лучший круг. Но сегодня у нас не было такого широкого окна рабочих настроек, как вчера, и вот в этом нам нужно разобраться», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

 

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/32080/12649277/austrian-grand-prix-live-updates-from-the-race-as-max-verstappen-looks-to-extend-title-lead-from-pole
Формула-1
Ред Булл
Феррари
Кристиан Хорнер
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