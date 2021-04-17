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Вместо этапа в Канаде может пройти гонка в Германии

10:24

«Гран-при Канады» может заменить гонка на «Нюрбургринге», сообщает RTL.

В календаре 2021 года нет немецкого этапа, но он может появиться, если руководство «Формулы-1» и владельцы «Нюрбургринга» договорятся о проведении гонки 13 июня, когда должен был состояться «Гран-при Канады».

На эти числа в «Нюрбургринге» был назначен музыкальный фестиваль, но он отменился, так что дата свободна.

В прошлом году на «Нюрбургринге» прошел «Гран-при Айфеля», заменив «Гран-при Японии».

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