Вместо этапа в Канаде может пройти гонка в Германии
10:24
«Гран-при Канады» может заменить гонка на «Нюрбургринге», сообщает RTL.
В календаре 2021 года нет немецкого этапа, но он может появиться, если руководство «Формулы-1» и владельцы «Нюрбургринга» договорятся о проведении гонки 13 июня, когда должен был состояться «Гран-при Канады».
На эти числа в «Нюрбургринге» был назначен музыкальный фестиваль, но он отменился, так что дата свободна.
В прошлом году на «Нюрбургринге» прошел «Гран-при Айфеля», заменив «Гран-при Японии».
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