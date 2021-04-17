В «Астон Мартин» могут подать в суд на FIA

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Сафнауэр остался крайне недоволен новым регламентом «Формулы-1». Он собирается обсудить с FIA справедливость изменения технических правил, и в случае необходимости готов подать в суд на Международную автомобильную федерацию.

«Трудно понять, какие вообще цели преследовала FIA. Этот вопрос нужно задать им. Изменения в правилах были обусловлены соображениями безопасности, такие вопросы решает именно федерация.

Юридическое решение проблемы? Думаю, после обсуждений такой вариант развития событий возможен. Сейчас сложно говорить о чем-либо. Нужно понять, какие шаги будут предприняты дальше", — сказал Сафнауэр Sky Sports.

Регламент 2021 года создавался специально, чтобы замедлить машины «Мерседес». «Астон Мартин» пострадала от нового регламента больше своих основных конкурентов, учитывая, что использует концепцию машины команды из Брэкли.