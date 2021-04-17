Руководитель «Хаас» объяснил неудачное выступление Мазепина в первый день «Гран-при» в Имоле

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер поделился мнением о неудачном выступлении российского пилота команды Никиты Мазепина в первый день «Гран-при Эмилии-Романьи».

«В конце первой тренировки Никита допустил аварию, он ехал на быстром круге, очень быстром круге. Инцидент с аварией не был идеальным, так что мы потеряли время во второй практике. В целях предосторожности поменяли на его болиде коробку передач.

В таких условиях, когда выпадаешь из графика работы всех других машин, шины остывают. Так что именно поэтому его вторая тренировка не получилась идеальной. Что касается Мика Шумахера, он проделал хорошую работу, выжав практически все из своей машины», – приводит слова Штайнера официальный сайт «Хаас».

16 апреля Мазепин занял 18-е и 20-е место в первой и второй практике соответственно. В конце первой сессии свободных заездов россиянин попал в аварию, из-за которой ему заменили коробку передач.

«Гран-при Эмилии-Романьи» проходит с 16 по 18 апреля.