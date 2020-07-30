Валттери Боттас: «У меня достаточно скорости, чтобы побороться за титул в этом году»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что намерен побороться за чемпионский титул с партнером по команде, Льюисом Хэмилтоном.

— Я считаю, что показываю хорошие результаты в этом году, — цитирует Planet F1 Боттаса. — Да, были неудачные моменты, которые стоили мне очков, но скоростью я доволен. Считаю, что у меня достаточно темпа для борьбы за титул в этом году. Однако нужно помнить, что каждую неделю все начинается заново. Нужно все делать правильно. Я не смог этого сделать во время дождевой квалификации в Австрии, неудачно стартовал в Венгрии, но я сделал выводы из этих ситуаций.

После трех этапов сезона-2020 Боттас идет на втором месте в личном зачете пилотов «Формулы-1», уступая лидирующему Хэмилтону 5 очков.