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Валттери Боттас: «Третье место было максимумом»

18:17
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Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал свое выступление на «Гран-при Штирии». Он занял третье место.

«Учитывая, каким я стартовал, третье место было максимумом, – цитирует Боттаса Motorsport.com. – Было важно финишировать между двумя их («Ред Булла» - Прим. «СЭ») машинами, чтобы потерять меньше очков. И радует, что через неделю мы будем соревноваться здесь снова.

Мы были очень-очень близки в конце, разрыв (с Серхио Пересом – Прим. «СЭ») был маленьким. Они выбрали лучший вариант, который могли, и у них почти получилось. Но я рад, что мы попали на подиум».

Победу одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Вторым стал партнер Боттаса по команде Льюис Хэмилтон.

Дополнительная информация:

https://ru.motorsport.com/f1/news/bottas-trete-mesto-bylo-maksimumom/6615284/

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