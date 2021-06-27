Валттери Боттас: «Третье место было максимумом»

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал свое выступление на «Гран-при Штирии». Он занял третье место.

«Учитывая, каким я стартовал, третье место было максимумом, – цитирует Боттаса Motorsport.com. – Было важно финишировать между двумя их («Ред Булла» - Прим. «СЭ») машинами, чтобы потерять меньше очков. И радует, что через неделю мы будем соревноваться здесь снова.

Мы были очень-очень близки в конце, разрыв (с Серхио Пересом – Прим. «СЭ») был маленьким. Они выбрали лучший вариант, который могли, и у них почти получилось. Но я рад, что мы попали на подиум».

Победу одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Вторым стал партнер Боттаса по команде Льюис Хэмилтон.