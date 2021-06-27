Леклер признан лучшим гонщиком «Гран-при Штирии»

Лучшим гонщиком дня на «Гран-при Штирии» признан пилот «Феррари» Шарль Леклер, сообщает 27 июня официальный Twitter «Формулы-1».

Леклер в гонке занял седьмое место. В квалификации он также был седьмым.

Выиграл гонку пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. В тройку лучших также попали пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.