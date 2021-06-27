Леклер признан лучшим гонщиком «Гран-при Штирии»
18:07
Лучшим гонщиком дня на «Гран-при Штирии» признан пилот «Феррари» Шарль Леклер, сообщает 27 июня официальный Twitter «Формулы-1».
Your #F1DriverOfTheDay— Formula 1 (@F1) June 27, 2021
It's Charles! ?#StyrianGP ?? @Charles_Leclerc pic.twitter.com/34gPK078jl
Леклер в гонке занял седьмое место. В квалификации он также был седьмым.
Выиграл гонку пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. В тройку лучших также попали пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.
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