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Леклер признан лучшим гонщиком «Гран-при Штирии»

18:07
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Лучшим гонщиком дня на «Гран-при Штирии» признан пилот «Феррари» Шарль Леклер, сообщает 27 июня официальный Twitter «Формулы-1».

Леклер в гонке занял седьмое место. В квалификации он также был седьмым.

Выиграл гонку пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. В тройку лучших также попали пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

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