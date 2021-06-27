Хэмилтон рассказал, почему не смог одержать победу в гонке на «Гран-при Штирии»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал результат гонки на «Гран-при Штирии». Британец занял второе место.

«Я пытался держаться за «Ред Буллом», но они сделали большой шаг вперед за последние несколько гонок, и угнаться было невозможно. Не знаю, сколько времени мы теряли, но, думаю, что их длинные отрезки выглядели чуть лучше. Много теряли на прямых.

Сегодня команда заработала хорошие очки. Должны продолжать трудиться. Я стараюсь не переживать. Они просто быстрее. Каждый уик-энд я делаю, что могу, и нам необходимо найти скорость, нужны какие-то обновления», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Напарник Хэмилтона Валттери Боттас занял третью позицию.