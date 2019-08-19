Валттери Боттас: «Тесты в ралли пойдут мне на пользу»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о своих тестах за рулем раллийного автомобиля. Отметим, что в следующем году его может заменить Эстебан Окон в «Мерседесе».

— Эти мои тесты не требовали дополнительного разрешения от команды, — цитирует GPToday Боттаса. — Я давно спрашивал об этом, и мне сказали, что нет никаких проблем. Я занимаюсь этим, потому что мне нравится. Это идет на пользу. Я чему-то учусь. Уверен, что чем больше машин ты опробуешь, тем большему научишься. Все полезно. Это хорошо для чувства машины, для реакции, для координации. Это был новый опыт для меня. И все прошло хорошо.