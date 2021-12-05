Валттери Боттас: «После первых красных флагов мы перешли на Hard, и это была ошибка»

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал свое выступление на «Гран-при Саудовской Аравии». Он занял третье место.

«Непростой день, — сказал Боттас в интервью после гонки. — С красными флагами и со всем этим было непросто. После первых красных флагов мы перешли на Hard, и это была ошибка. Затем мы перешли на Medium, и это было нормальное решение.

Я продолжал атаковать. Обгонять было непросто, но на последней прямой я все-таки опередил Окона. Это неплохой трек, для пилотов это серьезное испытание. Надеюсь еще не раз приехать на эту трассу».

Победил напарник Боттаса Льюис Хэмилтон. Макс Ферстаппен из «Ред Булла» на второй позиции.