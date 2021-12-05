Ферстаппена и Хэмилтона вызвали к стюардам после столкновения на «Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен были вызваны к стюардам по итогам «Гран-при Саудовской Аравии», сообщает BBC.

Обоих гонщиков подозревают в создании аварийной ситуации. Пилоты «Ред Булл» и «Мерседеса» столкнулись во время гонки, когда Ферстаппен пытался пропустить Хэмилтона, поскольку ранее не по правилам его обогнал, срезав трассу.