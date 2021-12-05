Макс Ферстаппен о столкновении с Хэмилтоном: «Не понимаю, что случилось»

Пилот команды «Ред Булл» после гонки на «Гран-при Саудовской Аравии», где он стал вторым, прокомментировал столкновение с победителем этапа Льюисом Хэмилтоном («Мерседес»).

«Очень событийная гонка, - сказал Ферстаппен в интервью после гонки - Я не со всем согласен, но такое бывает. Я выложился на полную. Резина не выдержала до конца. Тем не менее, второе место – это неплохо.

Контакт с Льюисом? Я замедлился, потому что хотел, чтобы он проехал, но он не хотел обгонять. А потом произошел контакт. Я не понимаю, что случилось.

Теперь все решится в Абу-Даби. Надеюсь, у нас будет хороший уик-энд. Посмотрим, что будет дальше».

Благодаря победе Хэмилтон догнал Ферстаппена в зачете пилотов. Третьим стал еще один представитель «Мерседеса» Валттери Боттас.