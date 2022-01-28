В «Ред Булл» сообщили, что «Хонда» будет производить двигатели для команды до 2025 года

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что австрийская команда продолжит сотрудничество с «Хондой», несмотря на официальный уход этой компании из «Формулы-1» в качестве поставщика двигателей.

«Двигатели будут производить в Японии до 2025 года, мы к ним практически не будем притрагиваться. Это важные условия, потому что в 2026 году, к моменту вступления в силу нового моторного регламента, мы будем считаться новым производителем. В процессе того, как росли наши результаты, в Японии определенно все переосмыслили. Тем более они смогут использовать знания о разработках батарей ERS в электрификации дорожных автомобилей. Изначально планировалось, что «Хонда» будет делать двигатели для нас до 2022 года, но сейчас было принято решение продлить этот срок до 2025 года, что для нас является огромным преимуществом», — приводит Motorsport Total слова Марко.

«Хонда» будет производить двигатели для «Ред Булл», а их обслуживанием будет заниматься моторное подразделение «Ред Булл», которое должно начать полноценную работу в мае или июне 2022 года.

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.