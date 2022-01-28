«Формула-1» хочет обеспечить большую поддержку гоночному директору ФИА

Руководство «Формулы-1» планирует создать новую структуру для управления гонками, чтобы в будущем избегать повторения проблем, схожих с теми, что возникли в финале прошлого сезона на «Гран-при Абу-Даби», сообщает BBC.

На следующей неделе Всемирный совет соберется на экстренное заседание, чтобы обсудить различные темы, требующие внимания перед началом сезона «Формулы-1».

Новая структура будет подразумевать организацию помощи для гоночного директора ФИА и возможность оградить его от давления со стороны команд по ходу «Гран-при».