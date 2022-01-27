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Сегодня, 21:29

Шварцман поделился эмоциями от участия в тестах «Феррари»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман поделился эмоциями от тестов команды. Тесты проводились на прошлогодней версии болида.

«Так хорошо вернуться за руль этой бестии», — написал Шварцман в Instagram.

Публикация от Robert Shwartzman (@robertshwartzman)

В 2021 году Шварцман трижды участвовал в тестовых сессиях «Феррари». В сезоне-2021 Шварцман занял второе место в личном зачете «Формулы-2». Гонщик выступал за команду «Према». По окончании сезона россиянин сообщил, что покидает гоночную серию.

Формула-1
Феррари
Роберт Шварцман
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