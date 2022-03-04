Руководитель «Астон Мартин»: «Мы тратим так много денег не для того, чтобы быть вторыми»

Руководитель «Астон Мартин» заявил, что команда тратит так много денег не для того, чтобы быть второй

Новый руководитель «Астон Мартин» Майк Крэк считает, что у команды есть все необходимое, чтобы начать добиваться успеха в «Формуле-1».

«Формула-1» — идеальное место. Да, здесь есть давление, но нужно уметь извлекать из него выгоду. Мы хотим добиваться успеха, мы должны это делать. Мы тратим так много времени и так много денег не для того, чтобы занять второе место или просто участвовать в гонках.

Конечно, нельзя будет просто взять и начать побеждать с первого дня сезона. Другие очень долго пытались это делать. Но, в конце концов, это огромная задача и в то же время и огромная возможность, которая у нас сейчас есть. И с этим брендом, с брендом «Астон Мартин», я думаю, у нас есть все необходимые ингредиенты, чтобы добиться успеха", — приводит слова Крэка RacingNews365.

В сезоне-2021 «Ф-1» «Астон Мартин» занял седьмле место в Кубке Конструкторов. Первый этап сезона-2022 пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.