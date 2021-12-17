В «Ред Булле» намекнули, что скоро продлят контракт с Ферстаппеном

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко сообщил, что команда в ближайшее время займется вопросом продления контракта с пилотом Максом Ферстаппеном.

«Посмотрим. В ближайшее время мы встретимся с менеджером Макса, Рэймондом Вермюленом, обсудим с ним эту тему и, возможно, оформим продление контракта. Может ли «Мерседес» переманить Ферстаппена? Такого риска нет. Слишком многое было уничтожено в Сильверстоуне», — приводит Motorsport-Total слова Марко.

Ферстаппен занял первое место в личном зачете «Формулы-1» по итогам сезона-2021 и завоевал свой первый чемпионский титул в карьере. Контракт 24-летнего нидерландца с «Ред Буллом» действует до конца сезона-2023.