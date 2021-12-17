В «Ред Булле» намекнули, что скоро продлят контракт с Ферстаппеном
Советник «Ред Булла» Хельмут Марко сообщил, что команда в ближайшее время займется вопросом продления контракта с пилотом Максом Ферстаппеном.
«Посмотрим. В ближайшее время мы встретимся с менеджером Макса, Рэймондом Вермюленом, обсудим с ним эту тему и, возможно, оформим продление контракта. Может ли «Мерседес» переманить Ферстаппена? Такого риска нет. Слишком многое было уничтожено в Сильверстоуне», — приводит Motorsport-Total слова Марко.
Ферстаппен занял первое место в личном зачете «Формулы-1» по итогам сезона-2021 и завоевал свой первый чемпионский титул в карьере. Контракт 24-летнего нидерландца с «Ред Буллом» действует до конца сезона-2023.
Дополнительная информация:
https://www.motorsport-total.com/formel-1/news/red-bull-vorzeitige-vertragsverlaengerung-mit-max-verstappen-21121611
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