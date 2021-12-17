Ферстаппен: «Мне не жаль Хэмилтона. Он сам становился чемпионом в похожей ситуации»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что ему не жаль пилота «Мерседес» Льюиса Хэмилтона, проигравшего нидерландцу в борьбе за чемпионство в сезоне-2021 «Формулы-1».

«Мне не жаль Хэмилтона из-за того, как он потерял титул. Я понимаю, что это больно, но это гонки. Нужно продолжать бороться до конца. В гонках может произойти что угодно. К тому же Льюис сам становился чемпионом в похожей ситуации, так что он, наверное, все понимает. Да, в первые дни после таких гонок, как в Абу-Даби, проигравший несчастлив, но, как я уже сказал, это гонки. Хэмилтону нужно вспомнить, чего он достиг, это должно придать ему мотивации продолжать выступать дальше. Он ведь по-прежнему хочет выиграть восьмой титул в карьере, и ему это вполне по силам в следующем году», — приводит RaceFans слова Ферстаппена.

В воскресенье, 12 декабря, Ферстаппен выиграл «Гран-при Абу-Даби», опередив Хэмилтона на последнем круге гонки. Благодаря этому нидерландец вышел на первое место в личном зачете и выиграл свой первый чемпионский титул в карьере.