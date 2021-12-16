Пилот «Феррари» Шарль Леклер заболел коронавирусом
20:08
Пилот «Феррари» Шарль Леклер сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба команды. Автогонщик прошел тестирования после возвращения из Абу-Даби.
Состояние гонщика хорошее, болезнь протекает в легкой форме. Леклер отправлен на самоизоляцию.
Отметим, в январе 2021 года Леклер уже болел коронавирусом. В прошлом сезоне 24-летний гонщик занял 7-е место в личном зачете чемпионата мира в «Формуле-1».
Читайте также
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю