Пилот «Феррари» Шарль Леклер заболел коронавирусом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба команды. Автогонщик прошел тестирования после возвращения из Абу-Даби.

Состояние гонщика хорошее, болезнь протекает в легкой форме. Леклер отправлен на самоизоляцию.

Отметим, в январе 2021 года Леклер уже болел коронавирусом. В прошлом сезоне 24-летний гонщик занял 7-е место в личном зачете чемпионата мира в «Формуле-1».