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Сегодня, 05:32

В «Мерседес» рассчитывают, что смогут бороться за победы в предстоящих гонках

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный технический директор «Мерседес» Майк Эллиотт рассчитывает, что его команда сможет бороться за победы в предстоящих гонках сезона-2023.

«Приятно участвовать в гонках, имея возможность сражаться хотя бы за подиум. Надеюсь, что мы сможем превратить наши нынешние достижения в более эффективные, чтобы повысить скорость болида и, надеюсь, начать бороться за победы.
Мы рады, что обновления, которые мы подготовили к «Гран-при Канады», оправдали ожидания. У нас есть проблемы в медленных поворотах, так что на среднескоростных и скоростных трассах мы должны выглядеть лучше. Автодромы в Австрии и Великобритании должны быть подходящими для нас, так что будем надеяться на лучшее», — приводит Motorsport Week слова Эллиотта.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Австрии с 30 июня по 2 июля.

Формула-1
Мерседес
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