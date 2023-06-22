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Сегодня, 22:22

Вассер — о критике со стороны Леклера: «Шарль признал, что был неправ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал критику пилота команды Шарля Леклера.

После квалификации к «Гран-при Канады» монегаск высказался о своем несогласии со стратегией команды: «К сожалению, мы остались на «промежуточных» на совершенно сухом треке — не знаю, почему. Мы перешли на «слики», когда начался дождь, и осложнили себе жизнь».

«Мы провели хорошую беседу, и он сказал: «Ладно, я был неправ». Вы знаете, что я всегда пытаюсь защитить своих ребят, пилотов. Я прекрасно понимаю их реакцию, когда они выпрыгивают из машины после плохих результатов, и у них спрашивают: «Вы довольны стратегией?» Конечно, они ответят «нет». Гонщик никогда не скажет: «Да, было супер. Я в жопе, но было супер», — приводит слова Вассера Autosport.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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