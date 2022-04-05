В «Хаасе» назвали цель команды на первую половину сезона-2022

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер назвал цель команды на первую часть сезона-2022 «Формулы-1».

«Думаю, нам вполне по силам бороться за попадание в очки в каждой гонке, по крайней мере в первой половине сезона. После этого мы посмотрим, насколько сильно обновления помогут командам увеличить темп.

Я сохраняю оптимизм и думаю, что мы способны сохранить нынешнюю форму, просто нужно, чтобы оба наших гонщика набирали очки», — приводит Grandprix247 слова Штайнера.

После двух этапов сезона-2022 «Хаас» занимает пятое место в Кубке конструкторов с 12 очками, при этом очки набирал лишь один гонщик команды — Кевин Магнуссен. Мик Шумахер финишировал на 11-м месте на «Гран-при Бахрейна» и пропустил гонку в Саудовской Аравии из-за серьезной аварии в квалификации.

Следующий этап сезона пройдет с 8 по 10 апреля в Австралии.