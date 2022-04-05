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Сегодня, 11:15

В «Хаасе» назвали цель команды на первую половину сезона-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер назвал цель команды на первую часть сезона-2022 «Формулы-1».

«Думаю, нам вполне по силам бороться за попадание в очки в каждой гонке, по крайней мере в первой половине сезона. После этого мы посмотрим, насколько сильно обновления помогут командам увеличить темп.
Я сохраняю оптимизм и думаю, что мы способны сохранить нынешнюю форму, просто нужно, чтобы оба наших гонщика набирали очки», — приводит Grandprix247 слова Штайнера.

После двух этапов сезона-2022 «Хаас» занимает пятое место в Кубке конструкторов с 12 очками, при этом очки набирал лишь один гонщик команды — Кевин Магнуссен. Мик Шумахер финишировал на 11-м месте на «Гран-при Бахрейна» и пропустил гонку в Саудовской Аравии из-за серьезной аварии в квалификации.

Следующий этап сезона пройдет с 8 по 10 апреля в Австралии.

Источник: https://www.grandprix247.com/2022/04/05/haas-its-realistic-that-we-aim-for-points-every-race/
Формула-1
Хаас
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