Боттас рассказал об отношениях с Хэмилтоном после ухода из «Мерседеса»

Пилот команды «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал об отношениях с бывшим товарищем по команде Льюисом Хэмилтоном.

«Мы уже не товарищи по команде, но все еще друзья. У нас хорошие отношения. Потому что мы многого добились вместе, будучи товарищами по команде. Я думаю, что такая дружба тоже продлится долго.

После гонки в Бахрейне я проехал мимо него на круге и услышал, что он на подиуме, поэтому я помахал ему рукой, и он сделал то же самое. А после мы вместе полетели в Дубай. А из Дубая мы полетели в Саудию. Так что мы до сих пор летаем вместе. В каком-то смысле, ничего не изменилось", — приводит слова Боттаса People.

Финский пилот перешел в «Альфа Ромео» по окончании сезона-2021, до этого он пять лет выступал за «Мерседес».

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 8 по 10 апреля в Мельбурне (Австралия).