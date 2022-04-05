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Сегодня, 12:12

Боттас рассказал об отношениях с Хэмилтоном после ухода из «Мерседеса»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот команды «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал об отношениях с бывшим товарищем по команде Льюисом Хэмилтоном.

«Мы уже не товарищи по команде, но все еще друзья. У нас хорошие отношения. Потому что мы многого добились вместе, будучи товарищами по команде. Я думаю, что такая дружба тоже продлится долго.

После гонки в Бахрейне я проехал мимо него на круге и услышал, что он на подиуме, поэтому я помахал ему рукой, и он сделал то же самое. А после мы вместе полетели в Дубай. А из Дубая мы полетели в Саудию. Так что мы до сих пор летаем вместе. В каком-то смысле, ничего не изменилось", — приводит слова Боттаса People.

Финский пилот перешел в «Альфа Ромео» по окончании сезона-2021, до этого он пять лет выступал за «Мерседес».

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 8 по 10 апреля в Мельбурне (Австралия).

Источник: https://people.com/sports/valtteri-bottas-interview-alfa-romeo/
Формула-1
Альфа Ромео
Мерседес
Валттери Боттас
Льюис Хэмилтон
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