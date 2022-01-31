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Сегодня, 16:21

В «Формуле-1» введут обязательную вакцинацию от коронавируса

Анна Горшкова
Корреспондент

Руководство «Формулы-1» с сезона-2022 может сделать вакцинацию от коронавируса для всего персонала команд обязательной.

Как сообщает BBC, в новом сезоне никто не сможет попасть в паддок без прохождения курса полной вакцинации. Политика будет применяться ко всему персоналу, включая пилотов, сотрудников команд и представителей СМИ. А в случае если команда захочет подписать соглашение с непривитым гонщиком, ее не допустят до участия в соревнованиях.

Кроме того, издание сообщает, что новые правила будут применяться и к высокопоставленным лицам, которые посещают этапы «королевских» гонок вне зависимости от страны проведения.

Новый сезон «Формулы-1» начнется 20 марта в Бахрейне.

Источник: https://www.bbc.com/sport/formula1/60195524
Формула-1
Коронавирус
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