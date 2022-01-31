В «Формуле-1» вводится обязательная вакцинация со следующего сезона

В «Формуле-1» вводится обязательная вакцинация от коронавируса всех, кто будет работать на этапах чемпионата в 2022 году, сообщает сайт «Ф-1».

Новая политика вакцинации применяется ко всему персоналу, работающему в «Формуле-1», включая гонщиков, сотрудников команд, журналистов, работников, отвечающих за работу с гостями, и самих гостей, приглашенных на гонки.

План по обязательной вакцинации всех в «Формуле-1» был согласован еще в прошлом месяце на заседании Всемирного совета автоспорта.