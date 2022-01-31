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Сегодня, 19:05

В «Формуле-1» вводится обязательная вакцинация со следующего сезона

Иван Шитик
Корреспондент

В «Формуле-1» вводится обязательная вакцинация от коронавируса всех, кто будет работать на этапах чемпионата в 2022 году, сообщает сайт «Ф-1».

Новая политика вакцинации применяется ко всему персоналу, работающему в «Формуле-1», включая гонщиков, сотрудников команд, журналистов, работников, отвечающих за работу с гостями, и самих гостей, приглашенных на гонки.

План по обязательной вакцинации всех в «Формуле-1» был согласован еще в прошлом месяце на заседании Всемирного совета автоспорта.

Формула-1
Коронавирус
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В «Формуле-1» введут обязательную вакцинацию от коронавируса
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В «Формуле-1» введут обязательную вакцинацию от коронавируса
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