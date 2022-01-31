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Сегодня, 14:11

Хорнер: «Борьба за чемпионство отвлекла «Ред Булл» и «Мерседес» от подготовки к сезону-2022»

Анна Горшкова
Корреспондент

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о подготовке команды к новому сезону «Формулы-1».

«Я думаю, что может расстановка сил может измениться в этом сезоне, — приводит слова руководителя телеканал World is One News. — Вы можете увидеть такие команды, как «Феррари» и «Макларен», возможно, даже один или два сюрприза, потому что в этом году нас ждет совершенно новый регламент, а мы и «Мерседес» были очень сильно вовлечены в прошлогоднюю борьбу за чемпионство. Поэтому неизбежно, что это немного отвлекало от подготовки к следующему сезону. Мы ожидаем, что в этом году будет очень жесткая конкуренция, и я думаю, что это будет захватывающий чемпионат».

По итогам сезона-2021 «Мерседес» выиграл Кубок конструкторов, однако в личном зачете титул взял Макс Ферстаппен из «Ред Булла», опередивший гонщика «серебряных стрел» Льюиса Хэмилтона на последнем круге последней гонки прошлого года в Абу-Даби.

Источник: https://www.wionews.com/videos/wion-exclusive-red-bulls-horner-looks-ahead-to-the-2022-f1-season-447916
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Кристиан Хорнер
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