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Сегодня, 14:54

Руководитель «Астон Мартин»: «Подписание Фернандо — это способ для команды заявить о себе»

В «Астон Мартин» высказались о подписании контракта с Алонсо
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал переход Фернандо Алонсо в команду.

«Вы знаете, что Фернандо, что бы ни случилось, всегда будет выкладываться на максимуме, всегда будет атаковать на все сто процентов, всегда будет выжимать максимум и из машины, и из команды. Он выдающийся гонщик — его отличает потрясающее сочетание уверенности, инстинктов и интеллекта.

Подписание Фернандо — это способ для «Астон Мартин» заявить о себе. Что мы здесь не ради цифр. Мы здесь ради побед. Команда стремится войти в число лидеров «Формулы-1» и решение Фернандо присоединиться к нам — что гонщик его калибра действительно поверил в наш проект, — это свидетельство того, что команда работает хорошо.

Фернандо будет многого от нас требовать, но ничего другого от двукратного чемпиона «Формулы-1? мы и не ждем. Фернандо будет нашей движущей силой, и как и все в нашей команде, я с нетерпением жду возможности с ним поработать», — приводит слова Крака пресс-служба команды.

В «Астон Мартин» Алонсо заменит Себастьяна Феттеля, который завершит карьеру по окончании сезона-2022.

На данный момент 41-летний испанец выступает за «Альпин». В сезоне-2022 Алонсо занимает 10-е место в личном зачете (41 очко).

Источник: https://www.astonmartinf1.com/en-GB/news/feature/mike-krack-on-the-season-so-far-signing-alonso-and-planning-for-2023
Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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