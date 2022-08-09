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Сегодня, 11:07

В «Альпин» подтвердили, что обратятся в суд за компенсацией в случае ухода Пиастри

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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр заявил, что команда будет готова обратится в Верховный суд в Лондоне, чтобы получить компенсацию в случае ухода Оскара Пиастри.

«Более чем на 90 процентов уверен, что мы будем обращаться в Верховный суд. Раз комиссия ФИА говорит, что у нас есть контракт с Пиастри, а он отказывается ездить, то будем обращаться за компенсацией. Мы пока не встречались с бухгалтерами, чтобы подсчитать все, но сделаем это, если дойдет до суда», — приводит слова Зафнауэра Reuters.

2 августа пресс-служба «Альпин» официально объявила о том, что Пиастри станет боевым пилотом «Альпин» в сезоне-2023. Позднее сам пилот опроверг это заявление в своих соцсетях.

Пиастри — чемпион «Формулы-3» (2020) и «Формулы-2» (2021). В текущем сезоне 21-летний австралиец является резервным пилотом «Альпин».

Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/piastri-case-could-end-up-high-court-says-alpine-boss-2022-08-08/
Формула-1
Альпин
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