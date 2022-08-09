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Дэвид Култхард: «Когда Леклер избавится от ошибок, он станет по-настоящему классным гонщиком»

Дэвид Култхард поделился мнением о выступлениях гонщика «Феррари» Леклера
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард поделился мнением о выступлениях гонщика «Феррари» Шарля Леклера.

«Ошибки были свойственны Леклеру на протяжении всей его карьеры в «Формуле-1». Можно вспомнить хотя бы то, как на «Гран-при Азербайджана» 2019 года он въехал на своей «Феррари» в стену при прохождении шиканы, и начал кричать по радио, какой он глупый. Но Шарль совсем не глупый, он блестящий и потрясающе быстрый гонщик.

Когда Леклер избавится от этих небольших ошибок — и не стоит забывать, что Макс Ферстаппен тоже часто ошибался в начале карьеры, — он станет по-настоящему классным гонщиком», — приводит слова Култхарда GP Today.

За девять этапов до конца сезона-2022 «Ф-1» Леклер занимает второе место — 178 очков. Лидирует в личном зачете Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 258 очков, его напарник Серхио Перес — третий (173 очка).

В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл», который имеет на своем счету 431 очко. «Феррари» находится на второй позиции — 334.

Источник: http://www.gptoday.com/full_story/view/847661/
Формула-1
Феррари
Дэвид Култхард
Шарль Леклер
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