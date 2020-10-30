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Тренер гонщика «Уильямс» самоизолировался из-за подозрения на коронавирус

09:58
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Тренер пилота «Уильямс» Джорджа Расселла, Алеш Казановас самоизолировался после того, как у него обнаружили симптомы, характерные для заражения коронавирусом, сообщает RaceFans.

Специалист сдал отрицательный тест на наличие инфекции в среду, в пятницу он вновь должен сделать анализ на коронавирус. Отмечается, что ситуация не затронула других представителей персонала «Уильямс» и самого Джорджа Расселла.

Ближайший этап «Королевских гонок», «Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 31 октября по 1 ноября.

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