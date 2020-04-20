Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о том, как справляется жизнью в условиях режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— У меня есть проблемы с режимом самоизоляции, — приводит Motorsport-Total слова Вольффа. — Как будто у меня началась новая жизнь. Появилось много свободного времени, хоть я и трачу его на телефонные разговоры. Все нормально, но жизнь несколько изменилась. В такой ситуации начинаешь ценить маленькие радости. Например, то, что ты можешь просто пойти погулять, если это разрешено. Можно проводить время с семьей, а не бежать в офис каждое утро. А еще, мне кажется, что после того, как карантин закончится, люди станут сильнее, у них поменяется отношение к жизни и изменятся ценности.