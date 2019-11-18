Тост считает, что без машины безопасности Квят мог финишировать выше

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал итоги «Гран-при Бразилии» для Даниила Квята. Он показал 10-й результат.

— Гонка Даниила была намного более сложной, чем у Гасли, но он сумел набрать очко, — цитирует Тоста официальный сайт команды. — Понадобилось много времени, чтобы «медиум» заработал. То же самое было у некоторых гонщиков. С «софтом» было куда лучше. Думаю, что без машины безопасности у него был бы шанс финишировать выше. Мы все равно рады, что он набрал очко, ведь это помогло вернуться команде на шестое место в Кубке конструкторов.