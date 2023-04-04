Сироткин оценил шансы Квята и Мазепина на выступления за рубежом

Вице-президент Российской автомобильной федерации Сергей Сироткин оценил шансы соотечественников Даниила Квята и Никиты Мазепина на продолжение карьеры за границей.

«Сложный вопрос, ведь все зависит не только от них. Мне, конечно, как функционеру в отечественном автоспорте, хотелось бы, чтобы у наших пилотов была возможность ехать, а специалисты могли работать без ограничений. Делать все более открыто, чем сейчас. Поскольку спорт, мне кажется, всегда должен оставаться вне политики.

И меньше всего хотелось бы навредить молодым ребятам, которые потратили годы жизни на автоспорт и дошли до определенного уровня. Будет обидно и неправильно, если они окажутся готовы для следующего шага в мировые гонки, но не смогут его сделать. Хочется, чтобы эта ситуация разрешилась», — приводит слова Сироткина RT.

Ранее Международная федерация автоспорта (FIA) ввела ограничения на выступления для спортсменов из России: запрет на выступление под российским флагом и необходимость подписания политической декларации.