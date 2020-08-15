«Так кто из нас клоун?». Квят повздорил с гонщиком «Уильямса»
12:25
Во время второй сессии свободных заездов «Гран-при Испании» российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят выразил недовольство действиями пилота «Уильямса» Николаса Латифи.
— Посмотрите на этого *** клоуна! — сказал по радио своей команде Квят, пытаясь обогнать канадца.
Фрагмент трансляции со словами Квята опубликовала у себя в Instagram пресс-служба «Формулы-1». Латифи ответил россиянину в комментариях под постом.
— Когда понимаешь, что мы оба с полными баками и делаем последовательные круги, то имеешь право защищать свою позицию на трассе. Так кто тогда клоун? — написал Латифи.
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