«Так кто из нас клоун?». Квят повздорил с гонщиком «Уильямса»

Во время второй сессии свободных заездов «Гран-при Испании» российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят выразил недовольство действиями пилота «Уильямса» Николаса Латифи.

— Посмотрите на этого *** клоуна! — сказал по радио своей команде Квят, пытаясь обогнать канадца.

Фрагмент трансляции со словами Квята опубликовала у себя в Instagram пресс-служба «Формулы-1». Латифи ответил россиянину в комментариях под постом.

— Когда понимаешь, что мы оба с полными баками и делаем последовательные круги, то имеешь право защищать свою позицию на трассе. Так кто тогда клоун? — написал Латифи.