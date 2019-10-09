Субботние заезды на «Гран-при Японии» под угрозой срыва из-за тайфуна

На «Гран-при Японии» из-за погодных условий могут не состояться субботние заезды, сообщает в своем Twitter бывший метеоролог Формулы-1 Штеффен Дитц. На Японию движется тайфун «Хагибис», которому присвоена высшая категория. В ближайшие дни непогода охватит большую часть страны.

В субботу вечером тайфун окажется в 200 км от трассы, а порывы ветра достигнут 120 км/ч. Проведению гонки ничего не угрожает.