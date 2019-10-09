Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Субботние заезды на «Гран-при Японии» под угрозой срыва из-за тайфуна

17:16

На «Гран-при Японии» из-за погодных условий могут не состояться субботние заезды, сообщает в своем Twitter бывший метеоролог Формулы-1 Штеффен Дитц. На Японию движется тайфун «Хагибис», которому присвоена высшая категория. В ближайшие дни непогода охватит большую часть страны.

В субботу вечером тайфун окажется в 200 км от трассы, а порывы ветра достигнут 120 км/ч. Проведению гонки ничего не угрожает.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир