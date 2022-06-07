Ландо Норрис надеется заработать очки на предстоящем «Гран-при Азербайджана»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о своем самочувствии перед «Гран-при Азербайджана».

«Я чувствую себя как обычно после выходных, хорошо восстановился после тяжелых двух недель. Мне не терпится увидеть, на что я способен в следующем заезде, так что пора вкалывать. Я очень рад отправиться в Баку. Будет здорово посмотреть, чего мы сможем добиться на новых машинах на этой уникальной трассе. Я финишировал в очках оба раза, когда участвовал в гонках в Баку, так что, надеюсь, смогу продолжить в том же духе и заработать еще несколько очков для команды», — приводит слова Норриса RacingNews365.

«Гран-при Азербайджана» пройдет с 10 по 12 июня в Баку. Норрис занимает седьмое место в личном зачете «Формулы-1», набрав 48 очков после семи этапов.