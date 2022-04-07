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Сегодня, 20:43

Совет директоров «Фольксвагена» одобрил план участия в «Формуле-1» брендами «Ауди» и «Порше»

Иван Шитик
Корреспондент
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Совет директоров концерна «Фольксваген» одобрил программу участия в «Формуле-1», утверждает RacingNews365. Компания нацелена на полноценное участие в «Формуле-1».

В «Ауди» хотят дождаться окончательного формирования нового моторного и технического регламента, на который «Формула-1» должна перейти с 2026 года.

При этом наиболее вероятным считается вариант, при котором «Ауди» будет выступать в «Формуле-1» своей командой.

В то же время бренд «Порше» с высокой долей вероятности будет представлен в «Формуле-1» в качестве поставщика двигателей. Компания может стать техническим партнером «Ред Булл».

Формула-1
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