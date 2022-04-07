ФИА наняла специалистов для проверки бюджетных нарушений команд «Формулы-1»

В 2022 году в «Формуле-1» действуют ограничению бюджетов, которые не позволяют командам тратить более 140 миллионов долларов.

«Нашей главной целью является сделать так, чтобы чемпионат был честным, чтобы побеждал тот, кто этого заслуживает. — Да, с современными правилами нам требуется больше сил, чтобы все проверить.

Но у нас отличная команда во главе с моим коллегой Федерико Лоди. И у него работают эксперты по сбору налогов, которые дотошно проверяют декларации команд и пересчитывают все их расходы», — заявил технический директор Международной автомобильной федерации (ФИА) Николос Томбазис Motorsport.