Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:45

СМИ: Никиту Мазепина отстранят от участия в «Гран-при Великобритании»

Никиту Мазепина отстранят от участия в «Гран-при Великобритании»
Иван Торопцев
Корреспондент

Российского гонщика «Хаас» Никиту Мазепина отстранят от участия в «Гран-при Великобритании», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sky Sports.

Вчера, 1 марта, Международная автомобильная федерация объявила, что российские и белорусские гонщики будут выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов из-за ситуации на Украине.

Сегодня, 2 марта, Ассоциация автоспорта Великобритании сообщила, что приостановила признание лицензий команд и пилотов, которые были выданы Российской автомобильной федерацией. Как утверждает Sky Sports, в случае если ситуация не изменится, то Мазепин не сможет выступить на «Гран-при Великобритании».

«Гран-при Великобритании» в сезоне-2022 «Формулы-1» пройдет с 1 по 3 июля.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220302/mazepin-1776065336.html
Формула-1
Хаас
Никита Мазепин
1
0
Читайте также
«Уровень дискриминации зашкаливает». Русских хоккеистов травят в США и Канаде
Почему фигуристка Алена Косторная ушла от Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен согласовал новый долгосрочный контракт с «Ред Булл»

«Формула-1» утвердила график проведения предсезонных тестов в Бахрейне
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости