СМИ: Никиту Мазепина отстранят от участия в «Гран-при Великобритании»

Никиту Мазепина отстранят от участия в «Гран-при Великобритании»

Российского гонщика «Хаас» Никиту Мазепина отстранят от участия в «Гран-при Великобритании», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sky Sports.

Вчера, 1 марта, Международная автомобильная федерация объявила, что российские и белорусские гонщики будут выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов из-за ситуации на Украине.

Сегодня, 2 марта, Ассоциация автоспорта Великобритании сообщила, что приостановила признание лицензий команд и пилотов, которые были выданы Российской автомобильной федерацией. Как утверждает Sky Sports, в случае если ситуация не изменится, то Мазепин не сможет выступить на «Гран-при Великобритании».

«Гран-при Великобритании» в сезоне-2022 «Формулы-1» пройдет с 1 по 3 июля.