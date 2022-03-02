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Сегодня, 16:46

«Формула-1» утвердила график проведения предсезонных тестов в Бахрейне

Иван Шитик
Корреспондент

«Формула-1» на официальном сайте опубликовала расписание вторых предсезонных тестов, которые пройдут в Бахрейне.

Тесты будут проходить 10-12 марта — на неделе, предшествующей первому «Гран-при» сезона, который также состоится в Бахрейне.

В каждый из трех дней сессии будут начинаться в 10.00 по местному времени (совпадает с московским временем), а завершаться в 19.00. По прошествии четырех часов сессии предусмотрен часовой перерыв.

Формула-1
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