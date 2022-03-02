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Сегодня, 14:44

Ферстаппен согласовал новый долгосрочный контракт с «Ред Буллом»

Иван Торопцев
Корреспондент

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен согласовал новый контракт с командой, сообщает Sky Sports.

Как утверждает источник, сделка будет длиться около 6 лет, а гонщик будет зарабатывать около 40 миллионов фунтов в день. Ожидается, что официально о подписании нового соглашения будет объявлено до конца недели.

Ферстаппен выступает за «Ред Булл» с 2016 года, нынешний контракт 24-летнего нидерландца действует до конца 2023 года.

В сезоне-2021 Ферстаппен впервые в карьере стал чемпионом «Формулы-1».

Источник: https://www.skysports.com/f1/news/12040/12555474/max-verstappen-formula-1-world-champion-agrees-new-long-term-deal-with-red-bull
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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