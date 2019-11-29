Сироткин может заменить Рассела на «Гран-при Абу-Даби»

Российский гонщик Сергей Сироткин может заменить Джорджа Рассела в составе «Уильямса» после первой практики на «Гран-при Абу-Даби», утверждает Autosport. В британской команде ждут вердикта медицинской бригады по состоянию здоровья 21-летнего пилота, чтобы узнать, сможет ли он участвовать в последующих сессиях этапа.

По информации издания, резервист «Мерседеса» Эстебан Окон прошел процедуру подгонки кресла поздней ночью четверга, но с трудом выбрался из кокпита FW42 из-за длинных ног и не сможет заменить Рассела. В свою очередь будущий призовой пилот Williams Николя Латифи наберет необходимые баллы для суперлицензии только по окончании сезона «Формулы-2» в эти выходные. Поэтому высока вероятность, что заменой Расселу станет именно резервный пилот «Рено» и «Макларена» Сироткин.